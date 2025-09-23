Mercato Milan, Tare non molla Joe Gomez: contatti continui, a gennaio può arrivare a queste condizioni

Mercato Milan, Igli Tare non molla Joe Gomez: il difensore del Liverpool può arrivare a gennaio a queste condizioni. Ultime

La finestra di mercato invernale si avvicina e per il Milan è tempo di fare i conti con le necessità della rosa. L’imperativo categorico, come sottolineato dal noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb, è l’acquisto di un difensore centrale. La dirigenza rossonera, guidata dall’esperienza di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, sa bene che l’attuale reparto arretrato necessita di un innesto di qualità per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Le riflessioni sono già in corso e il lavoro di scouting è costante e approfondito.

Il nome di Joe Gomez, difensore del Liverpool, rimane in cima alla lista dei desideri. La sua situazione nel club inglese potrebbe favorire un’eventuale trattativa. I Reds, infatti, avrebbero il tempo necessario per cercare un sostituto adeguato, rendendo l’operazione non impossibile. Gomez è un giocatore di grande esperienza internazionale, nonostante la giovane età, e la sua versatilità lo rende un profilo ideale per le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan. La sua capacità di giocare sia al centro che sulla fascia destra lo rende un jolly prezioso, in grado di offrire diverse soluzioni all’allenatore.

Tuttavia, il calciomercato Milan non si limita a un solo obiettivo. I radarrossoneri si sono allargati e un nuovo nome è salito alla ribalta. Si tratta del giovane danese Kristensen, classe 2002, attualmente in forza all’Udinese. Questo talento emergente, sebbene meno noto al grande pubblico, ha già dimostrato le sue qualità e il Milan lo considera un’interessante alternativa a Gomez. La sua giovane età e il suo margine di crescita lo rendono un investimento per il futuro, in perfetta sintonia con la linea societaria che mira a valorizzare i giovani talenti.

L’operazione, però, non si preannuncia semplice. L’Udinese è una bottega cara e ha la fama di valutare i suoi gioielli cifre molto elevate. La trattativaper Kristensen richiederà lunghe discussioni e una strategia negoziale attenta da parte del Milan. Nonostante ciò, la dirigenza è determinata a rafforzare il reparto arretrato e non si tirerà indietro di fronte alle difficoltà. Il mercato di gennaio si annuncia caldo per il Milan, con l’obiettivo chiaro di dare ad Allegri i rinforzi necessari per competere ai massimi livelli e raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati a inizio stagione. La ricerca del difensore è la priorità assoluta e le mosse di Tare saranno decisive per il futuro del Milan.