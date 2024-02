Mercato Milan, rimpianto Brahim Diaz? Il rendimento dello spagnolo con il Real Madrid e le scelte dei rossoneri

Secondo quanto riportato da AS, Brahim Diaz sta diventando una vera risorsa per il Real Madrid e potrebbe diventare presto un rimpianto del mercato Milan.

Il club rossonero, in estate, decise di non esercitare il riscatto per 22 milioni di euro, anche se in caso fosse stato esercitato ai Blancos spettava comunque la possibilità di contro-riscatto a 27 milioni. La scelta del club rossonero è stata chiara: ha fatto altre valutazioni e speso quei soldi in altri calciatori. Il calciatore in questione è Samuel Chukwueze e per il momento il nigeriano non ha convinto i rossonero, mentre lo spagnolo è decisivo nelle partite clou o in quelle spartiacque della stagione.