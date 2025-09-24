Mercato Milan, spunta la suggestione Pellegrini a gennaio? La Roma ha già deciso nonostante il derby

Mercato Milan, a gennaio i rossoneri potrebbero piombare nuovamente su Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto a giugno del 2026

Il suo canto del cigno non poteva essere che un’emozione così forte. Lorenzo Pellegrini, con un’ultima, indimenticabile prodezza, ha dipinto il suo addio alla Roma nel modo più romantico possibile: con un gol nel derby della Capitale contro la Lazio. Nonostante una stagione fin qui in chiaroscuro, il capitano ha risposto presente, regalando alla sua gente una vittoria speciale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa magia non cambierà il destino di un calciatore il cui futuro è già scritto, un epilogo che lo proietta verso una nuova avventura, forse proprio nel Milan di Massimiliano Allegri.

Un Addio Imminente, una Carriera da Top Player

Il futuro di Pellegrini è già segnato: il suo contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato. La separazione avverrà con sei mesi di anticipo, a gennaio, mettendo fine a un legame profondo che lo ha visto protagonista dal 2017. L’addio, seppur doloroso, non scalfisce lo status di un top playerche ha lasciato un segno indelebile con la maglia giallorossa. Le sue statistiche parlano chiaro: dal suo ritorno a Roma, ha messo a referto 59 gole 59 assist, una partecipazione a una rete quasi ogni tre partite. Numeri che lo posizionano nell’élite del campionato di Serie A, al pari di specialisti come Hakan Calhanoglu e Luis Alberto per la loro influenza sulla propria squadra. L’impatto di Pellegrini sulla Roma è stato spesso decisivo, come dimostra l’ultimo lampo di classe purissima nel derby, un gesto d’orgoglio per ribadire, un’ultima volta, il suo immenso talento.

Dalle Ombre alla Luce del Derby

La sua stagione, purtroppo, è stata vissuta più in ombra che sotto i riflettori. Dopo aver alzato la Conference League nel 2022, il numero 7 ha faticato a ritrovare la continuità desiderata. Le sue 34 presenze totali tra campionato e coppe, con appena 2.126 minuti giocati, sono la testimonianza di un ruolo spesso da comprimario. Oltre al gol nel derby, aveva trovato la via della rete in sole altre due occasioni, fornendo appena 3 assist. Numeri lontani dai suoi standard, che rendono il suo ultimo gol alla Lazio ancora più significativo, un gesto d’orgoglio che ha ricordato a tutti di cosa sia capace.

Il Futuro a Tinte Rossonere?

Con l’addio a gennaio, il calciomercato Milan potrebbe diventare la sua prossima destinazione. Il club rossonero, sotto la guida del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, è alla ricerca di un centrocampista con le sue qualità. Il Milan rappresenterebbe la destinazione ideale per un calciatore che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista assoluto. L’opportunità di un nuovo capitolo in una grande squadra come il Milan potrebbe motivare Pellegrini a dimostrare ancora una volta il suo valore e a tornare ai livelli che gli competono. Il suo addio alla Roma, seppur sofferto, potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura, lontano dall’ombra del derby ma sempre al centro della scena.