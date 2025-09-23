Mercato Milan, aneddoto Nicolussi Caviglia! Il Diavolo ci ha provato davvero a gennaio, la ricostruzione della trattativa col Venezia

Mercato Milan, spunta il retroscena sulla scorsa sessione di gennaio: i rossoneri ci hanno provato concretamente per Nicolussi Caviglia

La finestra di calciomercato invernale è da tempo alle spalle, ma un retroscena inaspettato riaccende i riflettori su una trattativa che ha coinvolto il Milan e un giovane talento del calcio italiano. A far luce sulla vicenda è stato Filippo Antonelli, il direttore sportivo e general manager del Venezia, che in una recente conferenza stampa pre-partita ha fatto una rivelazione sorprendente: il calciomercato Milan aveva presentato un’offerta formale per Hans Nicolussi Caviglia a gennaio.

Il centrocampista, ora in forza alla Fiorentina, era un obiettivo concreto del club rossonero. La notizia, diffusa da Antonelli, ha scatenato un dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, confermando la strategia del Milan di puntare su giovani promettenti con un futuro assicurato. L’offerta, sebbene respinta dal Venezia, testimonia l’interesse del Diavolo per un profilo che avrebbe potuto rafforzare la linea mediana della squadra. Secondo alcune indiscrezioni, l’operazione era stata caldeggiata direttamente dall’amministratore delegato Giorgio Furlani che ha individuato in Nicolussi Caviglia un profilo ideale per le esigenze tattiche della squadra, guidata oggi da Massimiliano Allegri e a gennaio da Sergio Conceicao.

Il Venezia, tuttavia, aveva una visione diversa e l’obiettivo era quello di trattenere il proprio gioiello per la seconda parte della stagione. Come ha spiegato Antonelli, il rifiuto dell’offerta milanista era motivato dalla volontà di non privarsi di un giocatore chiave. Le parole del dirigente veneziano sono chiare e dirette: “Nicolussi Caviglia aveva espresso la volontà di andare. Per lui abbiamo rifiutato un’offerta a gennaio del Milan”. Questa dichiarazion, getta nuova luce su un mercato ricco di trame segrete.

La situazione ha preso una piega decisiva con l’arrivo della Fiorentina, un club che, a differenza del Milan, oggi disputa le coppe europee. La prospettiva di giocare in un palcoscenico internazionale è stata un fattore determinante nella scelta del giocatore. Antonelli ha ammesso che trattenere il ragazzo di fronte a una proposta così attraente era diventato complicato. “Poi è arrivata la Fiorentina, che fa le coppe europee” ha spiegato Antonelli, sottolineando come la volontà del giocatore sia stata cruciale. La trattativa con la Fiorentina si è conclusa con un accordo che ha soddisfatto tutte le parti, come ha confermato lo stesso Antonelli, che ha voluto massimizzare il profitto dalla cessione. Lo riporta calciomercato.com.