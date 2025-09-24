Mercato Milan, Gimenez in uscita a gennaio? Un club spagnolo punta su di lui . Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato di gennaio si avvicina e, con esso, il consueto valzer di nomi e trattative. Questa volta, i riflettori sono puntati su due attaccanti di Serie A, il cui destino sembra essere incrociato e legato a una possibile destinazione in Spagna: l’Atlético Madrid. I due bomber in questione sono Santiago Giménez, il centravanti messicano del Milan, e Moise Kean, l’attaccante italiano della Fiorentina. Entrambi, nonostante siano tra i nomi più attesi, hanno avuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative e potrebbero essere i protagonisti di un clamoroso trasferimento.

Giménez e Kean, un inizio di stagione difficile

Santiago Giménez, il centravanti messicano che in molti vedevano come il futuro del Milan, non è riuscito a incidere come sperato in questo avvio di campionato. Nonostante le sue grandi qualità fisiche e il suo fiuto del gol, l’attaccante ha faticato a trovare la porta e a integrarsi pienamente nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri, il carismatico e vincente allenatore del club rossonero. L’incertezza sul suo futuro potrebbe spingerlo a cercare una nuova avventura per rilanciarsi e ritrovare la fiducia perduta.

Situazione simile anche per Moise Kean, l’attaccante italiano della Fiorentina. Il giocatore, un ex talento della Juventus e del PSG, ha avuto un inizio di stagione travagliato, senza riuscire a imporsi come leader dell’attacco viola. Le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative e il rapporto con l’ambiente toscano sembra essersi incrinato. Una sua cessione a gennaio non è da escludere, e l’interesse dell’Atlético Madrid potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti in causa.

L’Interesse dell’Atlético Madrid

L’Atlético Madrid, squadra allenata dal “Cholo” Diego Simeone, un tecnico dal carattere forte e un’identità di gioco ben precisa, è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo. I nomi di Giménez e Kean sono finiti nel mirino dei colchoneros, che vedono nei due giocatori il potenziale per fare la differenza in Liga. L’eventuale cessione di uno dei due bomber potrebbe sbloccare un effetto domino sul mercato, coinvolgendo altri club e altri attaccanti. L’interesse dell’Atlético è un segnale forte che il destino dei due giocatori è tutt’altro che scontato. I tifosi di Milan e Fiorentina attendono con ansia di capire cosa succederà a gennaio, sperando che i loro bomber possano ritrovare la via del gol e la fiducia necessaria per rialzarsi.