Mercato Milan, l’attaccante è in USCITA! Resta in Serie A, un club in POLE

Mercato Milan, Lorenzo Colombo resta in uscita e potrebbe rimanere in Serie A: c’è l’Empoli in forte pressing

Come riferito da Pietro Balzano Prota, tra i nomi in uscita nel calciomercato Milan resta cerchiato in rosso quello di Lorenzo Colombo, rientrato a Milanello dal prestito al Monza nella scorsa stagione.

L’attaccante potrebbe ripartire presto rimanendo però in Serie A: l’Empoli è infatti in forte pressing per assicurarsi l’attaccante italiano classe 2002. I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell’affare.