Caldara Milan: Pioli medita un nuovo scenario! TUTTI i dettagli. Cambia idea la società, per una serie di motivi legati al mercato e non solo

Da esubero a possibile riserva del Milan. Questa è la parabola che potrebbe assumere l’estate di Mattia Caldara. Rimasto a Milanello durante la tournée statunitense, Pioli e società hanno cambiato idea sulla sua uscita.

Secondo quanto scrive gazzetta.it, potrebbe essere lui il quinto centrale. Il contratto col Milan scadrà tra un anno e il difensore può essere utile in ottica liste. In assenza di potenziali acquirenti, quasi impossibili da trovare in una situazione simile, il giocatore potrebbe rimanere alla corte di Pioli.