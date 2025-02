Maignan Milan, le parole di Roccati dopo l’errore in Champions League

Maignan Milan, Roccati commenta il momento di forma del francese dopo l’errore nel match di andata contro il Feyenoord

Errore di Maignan in Milan Feyenoord risultato decisivo nell’1-0 finale. Roccaticommenta così:

PAROLE – “Sono convinto che Maignan stia attraversando un momento difficile e quest’anno sta portando meno. Ci sta che un portiere attraversi momenti difficili, ti penalizza fortemente se sono partite così decisive.

Dico sempre che non si vince e si perde solo per colpa o per merito dei portieri, ma quando sbagliano l’errore è più evidente. Ci sono episodi che vanno a condizionare i momenti negativi, ma si può leggere anche al contrario. Alla fine quando i risultati non vengono sono più fattori che vanno a incidere sui risultati“.