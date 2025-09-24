Maignan Milan, attenzione al suo futuro: aria viziata a Milanello, quello che filtra negli ultimi giorni… Le ultimissime notizie

Il futuro di Mike Maignan è diventato un argomento di grande dibattito a Milanello. La situazione del portiere, un pilastro per il Milan di Allegri, è in una fase di stallo totale per quanto riguarda il rinnovo del contratto, che scadrà a giugno 2026. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte affidabile di calciomercato, non ci sarebbero stati contatti concreti tra le parti per discutere il prolungamento. Un’assenza di dialogo che sta generando incertezza, specialmente tra i tifosi.

L’immobilità della situazione ha sollevato un’ipotesi inquietante: il parametro zero. C’è chi teme che Maignan possa approfittare di questa mancanza di dialogo per cercare un nuovo accordo con un altro club a partire da gennaio 2026. Se così fosse, il portiere potrebbe garantire a sé stesso un ingaggio più alto, lasciando il Milan a costo zero, un epilogo che il club vuole assolutamente evitare.

Questa situazione mette sotto pressione il direttore sportivo Igli Tare, che deve dimostrare non solo la sua abilità nella compravendita di giocatori, ma anche nella gestione dei rinnovi. La perdita di un elemento del calibro di Maignan, un giocatore di inestimabile valore e fondamentale per il progetto tecnico di Allegri, rappresenterebbe un danno notevole, sia dal punto di vista economico che tecnico.

La scelta di Allegri di puntare forte su Maignan ha sempre ripagato, ma ora spetta alla dirigenza trovare una soluzione. La posta in gioco è alta e il tempo stringe. La speranza è che la dirigenza rossonera riesca a sbloccare la situazione e a convincere Maignan a prolungare il suo legame con il club. La gestione di questa trattativa sarà un banco di prova cruciale per il Milan.