Maignan, di nuovo capitano in Milan Lecce: chi è il vice tra quelli in campo?

Maignan si riprende titolarità e fascia di capitano questa sera a San Siro per i sedicesimi di Coppa Italia

L’aria di San Siro si fa elettrica: si sta giocando Milan-Lecce, match decisivo per i sedicesimi di Coppa Italia. Per l’occasione, la fascia tornerà sul braccio di Mike Maignan, il carismatico portiere francese, noto per i suoi riflessi felini e per la leadership che dimostra tra i pali. Una decisione che sottolinea il ruolo centrale del numero uno nella squadra rossonera, non solo come estremo difensore, ma anche come punto di riferimento per i compagni.

La sua nomina a capitano, in una partita cruciale come questa, ribadisce la fiducia che il Diavolo ripone nelle sue qualità, sia tecniche che umane. Maignan, infatti, è un leader silenzioso, un punto fermo da cui riparte la manovra e che con le sue parate ha spesso salvato il risultato. La sua presenza, unita alla fascia, conferisce ulteriore autorevolezza a tutta la fase difensiva del Milan.

A ricoprire il ruolo di vice capitano sarà invece Fikayo Tomori, il roccioso difensore inglese, celebre per la sua velocità e per la sua aggressività nel marcare gli avversari. Un’altra figura di grande spessore, che incarna la solidità e la determinazione della retroguardia meneghina. L’asse Maignan-Tomori è ormai una colonna portante della squadra, un binomio che garantisce sicurezza e organizzazione in campo.

Questa gerarchia è un segnale preciso da parte dello staff tecnico, guidato per l’occasione dal vice di Allegri, Marco Landucci: la squadra si affida ai suoi leader naturali per superare il turno. In una competizione a eliminazione diretta come la Coppa Italia, la lucidità e la capacità di prendere decisioni nei momenti chiave sono fondamentali, e l’esperienza di Maignan e Tomori sarà un fattore determinante per il successo del Milan.