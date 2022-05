L’importanza di Saelemaekers

È fondamentale per un allenatore riuscire a raccogliere le informazioni più importanti durante l’allenamento settimanale in modo da capire lo stato di forma dei suoi calciatori. Al giorno d’oggi, in un calcio sempre più in evoluzione e difficile, oltre alla giusta tecnica bisogna essere in grado di reggere certi ritmi e avere la consapevolezza del sacrificio, in favore del bene della squadra.

Ecco, un giocatore come Saelemaekers è diventato utile nel Milan di Pioli, acquisto azzeccato da parte della società che ha scelto di ripartire puntando su un progetto giovane e competitivo.

Il classe 1999 è nel giro della nazionale del Belgio, e nonostante la sua giovane età ha dimostrato di aver raggiunto già una certa maturazione, inoltre la sua duttilità diventa un arma in più per i suoi allenatori, che possono schierare il giocatore nel ruolo più congeniale, variando la sua posizione anche all’interno della stessa partita.

Dal Belgio a San Siro

Inizia la sua carriera in Belgio, entrando a far parte nel settore giovanile dell’Anderlecht da ragazzino completando tutto il suo percorso di crescita che culmina con l’esordio in prima squadra nel 2018.

Con la prima squadra disputa due stagioni ad alto livello, motivo per cui le sue prestazioni incuriosiscono gli osservatori del Milan che scelgono di investire sul ragazzo.

Arriva in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto l’ultimo giorno del mercato invernale del 2020, per sopperire le carenze della squadra nella posizione di terzino sinistro.

Fa il suo esordio nella prima partita in cui è convocabile, ma la sua stagione, deve subire uno stop forzato a causa della pandemia e del conseguente stop ai campionati.

Arrivato in una nuova società, costretto a vivere da solo per la prima volta in una nuova nazione a soli 20 anni, il ragazzo non si scoraggia, anzi sfrutta questo periodo per integrarsi all’interno del Milan. Quando riprendono gli allenamenti Saelemaekers è un dei più in forma e così alla ripresa della Serie A viene impiegato sempre di più, addirittura schierato in una posizione più offensiva. La sua velocità è un arma che viene sfruttata nelle ripartenze e il suo passato da difensore donano equilibrio tattico alla squadra.

A Luglio i dirigenti del Milan decidono di cogliere appieno l’opportunità riscattando a titolo definitivo il suo cartellino.

Proprio nello stesso mese, precisamente il 18 Luglio nella sfida casalinga contro il Bologna,

Saelemaekers trova il suo primo gol con la maglia del Milan.

Una futura plusvalenza?

Pochi giorni fa ha superato il traguardo delle 100 presenze con questo club e in questa occasione ha voluto ringraziare Pioli, allenatore che lo ha fatto maturare e che confida molto nelle sue qualità. Probabilmente il centrocampista farà parte della rosa rossonera anche il prossimo anno, ma non è impensabile pensare ad una cessione utile a far cassa, dato che le sue quotazioni si sono alzate nel tempo.

Acquistato per una cifra intorno agli 8 Milioni di euro il centrocampista belga ha aumentato la sua quotazione di mercato, infatti il suo valore di mercato stimato dai più importanti siti del settore ha superato attualmente i 20 Milioni.

Il giocatore ha tutte le carte in regola per migliorare ancora le sue prestazioni, magari riuscendo a trovare una maggior concretezza sotto porta così da capitalizzare le occasioni create.

La carriera in Nazionale

Saelemaeker non ha partecipato agli scorsi europei, ma è stabilmente nel giro della nazionale del Belgio ed è uno dei candidati per partecipare alla prossima spedizione in Qatar del 2022.

Dopo aver vestito la maglia dell’Under 21 fa il suo debutto in nazionale maggiore nell’amichevole dell’8 settembre 2020 contro la selezione africana della Costa d’Avorio, entrando dalla panchina. Questa scelta si rivela azzeccata da parte del CT del Belgio dato che sarà lui a servire l’assist al compagno Batshuayi autore del gol del pareggio

Il centrocampista del Milan ha segnato una rete ( in 9 presenze con la maglia dei diavoli rossi del Belgio), nella sfida contro la Rep Ceca valida per le qualificazioni ai mondiali e terminata con il punteggio di 3 a 0.