Lecce Milan, allerta massima ai cartellini: il titolare rischia di saltare il match contro il Como. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Questa partita – i rossoneri – non possono permettersi di sbagliarla visto che sono reduci da ben tre sconfitte consecutive

Attenzione ai cartellini gialli. Yunus Musah – in caso di sanzione – salterà la sfida di campionato di sabato in casa contro il Como.