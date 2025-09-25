Connect with us

Leao Milan, importanti aggiornamenti sul portoghese da Milanello! Verso la sfida contro il Napoli filtra che...

Milan, record "sfortunato" della squadra allenata da Massimiliano Allegri: nessuno ha preso più legni

Milan Napoli, decisione presa da Massimiliano Allegri su Nkunku e Leao: cosa filtra in vista del big match

Calciomercato Milan, il caso Boniface non accenna a placarsi: l'uscita social dell'ex obiettivo rossonero fa discutere

Allegri Milan, retroscena da Milanello! Discorso da brividi del tecnico a Milanello, giocatori ammaliati dal livornese

Leao Milan, importanti aggiornamenti sul portoghese da Milanello! Verso la sfida contro il Napoli filtra che… Le ultimissime notizie

Rafael Leão è pronto a fare il suo ritorno in campo con il Milan dopo un’elongazione al polpaccio che lo ha tenuto fuori per le prime quattro giornate di campionato. Il calciatore portoghese, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è allenato in gruppo oggi, un passo fondamentale verso il recupero completo.

La sua presenza nell’allenamento di rifinitura di domani sarà decisiva. Se Leão darà le giuste risposte a livello fisico, sarà convocato per la delicatissima sfida di domenica contro il Napoli. Ovviamente, considerata l’assenza prolungata, la prudenza è d’obbligo e la sua partenza dalla panchina è lo scenario più probabile.

Tuttavia, avere a disposizione un giocatore del suo calibro, anche se non ancora al 100%, è un’opportunità che l’allenatore Massimiliano Allegri non si lascerà sfuggire. Come giustamente sottolinei, Leão rappresenta un’arma letale a partita in corso. Con la difesa avversaria affaticata, la sua velocità e il suo estro possono spaccare la partita e creare occasioni decisive. Il suo rientro non è solo una buona notizia a livello fisico, ma anche un boost psicologico per tutta la squadra. L’attesa è alta, e l’entusiasmo dei tifosi è palpabile. Il Milan sta per riabbracciare una delle sue stelle più luminose.

