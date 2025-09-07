Leao Milan, nuovo obiettivo fissato con Massimiliano Allegri! A fine stagione punta al raggiungimento di questo numero di gol. Le ultimissime

La difesa a tre non è stata l’unica novità tattica che Massimiliano Allegri ha portato a Milanello. L’allenatore ha ridisegnato l’assetto offensivo con un attacco a due punte, supportato da un centrocampo a cinque. In questo nuovo schema, c’è una novità che riguarda direttamente e personalmente Rafael Leao, per il quale si può parlare di una vera e propria evoluzione più che di una semplice rivoluzione.

Allegri ha cominciato a lavorare con il portoghese con un obiettivo preciso: trasformarlo da esterno di spinta a centravanti d’area. Questa mossa tattica sembrerebbe essere nelle corde del numero 10 rossonero, che ha già mostrato i primi segnali di questa sua nuova interpretazione del ruolo. Nei 17 minuti giocati contro il Bari, Leao non ha solo dimostrato di avere diverse soluzioni offensive, ma ha anche segnato un gol di testa da vero centravanti. La sua posizione in campo, l’interpretazione del ruolo e l’atteggiamento sono apparsi completamente diversi.

Questa trasformazione non può che fare contento Max Allegri, che vede in Leao una risorsa necessaria per riportare il Milan dove merita. L’idea di avere un giocatore con la sua velocità e la sua tecnica a finalizzare l’azione al centro dell’attacco apre nuove prospettive per la squadra. Ovviamente, ci vorrà del tempo per vederlo a pieno regime, non solo dal punto di vista fisico, considerato l’infortunio al polpaccio che l’ha fermato, ma anche da quello tecnico.

La trasformazione di Leao a centravanti è cominciata, e l’obiettivo è chiaro: raggiungere i 20 gol stagionali. La dirigenza, guidata da Tare, segue con attenzione il lavoro di Allegri, fiduciosa che questo cambio di ruolo possa esaltare ulteriormente le qualità di uno dei giocatori più talentuosi della rosa.