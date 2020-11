Leao, l’infortunio rimediato in nazionale lo costringe all’assenza contro il Napoli ma anche in Europa League giovedì contro il Lilla

Leao, l’infortunio rimediato in nazionale lo costringe all’assenza contro il Napoli ma anche in Europa League giovedì contro il Lilla. Come riporta Corriere dello sport nei minuti finali della gara nazionale con l’Irlanda Under 21, il portoghese ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, tra una decina di giorni è previsto un nuovo controllo, il che vuol dire che l’attaccante salterà sicuramente il Napoli, il Lilla in Europa League e molto probabilmente la Fiorentina domenica 29 novembre.

AD OGNI MODO REBIC- Come osserva il quotidiano, ad ogni modo contro il Napoli sarebbe andato in panchina, al suo posto Rebic ma Bonera dovrà comunque fare i conti con una possibilità in meno, in un momento in cui ci si gioca molto, dal primo posto in campionato alla qualificazione ai sedicesimi di Europa League che ora passeranno dalla temibile trasferta francese.