Kone Milan, è lui l’ALTERNATIVA a Rabiot! Offerta sul PIATTO, QUESTO l’incastro NECESSARIO per il colpo

Kone-Milan, è lui l’alternativa ad Adrien Rabiot: offerta da 15 milioni di euro, serve l’uscita di qualcuno per liberare il posto in lista

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha individuato in Kone la principale alternativa allo svincolato Rabiot:

PAROLE – «Ecco perché i rossoneri nel frattempo si sono mossi anche su Koné. Con gli agenti del classe 2001 francese un accordo di massima c’è già, mentre l’offerta da 15 milioni al Borussia è esattamente della stessa entità di quella presentata da un’altra squadra italiana, proprio la Roma con cui si sta discutendo dell’operazione incrociata Abraham-Saelemaekers. E in Germania si dicono sicuri: Koné sbarcherà in Serie A, a Milano o nella Capitale, sebbene a Moenchengladbach continuino a richiedere 20 milioni. Chi la spunterà? Il Milan ha il vantaggio di poter offrire la partecipazione alla prossima Champions, ma non possono muoversi in totale libertà, almeno finché non uscirà uno straniero Over 22 dell’attuale rosa».