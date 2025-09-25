Juventus Milan, l’annuncio della Curva Sud non lascia scampo! Verso il match del 5 ottobre

Juventus Milan, arriva l’annuncio della Curva Sud in vista della sfida in programma il prossimo 5 ottobre

La storica sfida tra Juventus e Milan, in programma domenica 5 ottobre all’Allianz Stadium, sarà ancora una volta priva del sostegno ufficiale dei tifosi rossoneri nel settore ospiti. I “Banditi Curva Sud Milano”, gruppo di punta del tifo organizzato del Diavolo, hanno infatti annunciato per il quinto anno consecutivo la loro decisione di disertare la trasferta di Torino. La protesta, ormai una tradizione amara, è legata alle “modalità di vendita del settore ospiti” ritenute inaccettabili e discriminatorie.

La decisione dei tifosi meneghini mette in luce un problema più ampio che affligge il calcio italiano: la gestione dei biglietti per le partite che coinvolgono i grandi club. I gruppi organizzati denunciano da tempo procedure complesse, prezzi elevati e restrizioni eccessive che rendono quasi impossibile l’organizzazione di trasferte di massa. I sostenitori del Milan lamentano in particolare che le modalità di vendita non tengano conto delle loro esigenze, penalizzando la passione e la partecipazione del tifo più caloroso.

L’assenza della Curva Sud si farà sentire in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Nonostante l’importanza della partita, che vedrà in campo fuoriclasse come l’attaccante serbo Dušan Vlahović per la Juventus e il talentuoso centrocampista croato Luka Modrić per i rossoneri, l’atmosfera all’Allianz Stadium sarà parzialmente compromessa dalla mancanza di uno dei motori del tifo. Le due squadre si contenderanno i punti in un match che vale molto, ma l’assenza di una componente fondamentale del tifo creerà un vuoto significativo.

La scelta dei Banditi Curva Sud Milano di protestare in maniera così visibile e duratura è un segnale forte. La speranza è che il loro gesto possa riaprire il dialogo tra le società e le associazioni dei tifosi, per trovare soluzioni che permettano a tutti gli appassionati di calcio di seguire la propria squadra senza barriere. Fino ad allora, la sfida tra Juventus e Milan continuerà a essere vissuta dal tifo organizzato rossonero lontano dallo stadio, come in questi ultimi cinque anni.