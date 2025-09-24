MN24 – Jashari Milan, lo svizzero accorcia i tempi! Rientro a Milano, l’ex Brugge ha un obiettivo chiaro in testa. Ecco quale

Jashari Milan, il centrocampista svizzero brucia le tappe: rientro a Milano e recupero sempre più vicino. La situazione

L’infermeria del Milan si svuota progressivamente, portando una ventata di ottimismo tra i tifosi e all’interno della dirigenza. Dopo un periodo di riabilitazione in Svizzera, il giovane talento Ardon Jashari ha fatto il suo ritorno a Milanello, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La notizia, appresa dalla redazione di MilanNews24, rassicura l’ambiente rossonero, che aspetta con ansia di rivedere il centrocampista in campo.

Il grave infortunio subito a fine agosto aveva gettato un’ombra sulle aspettative per la sua stagione. Il Milan, infatti, aveva comunicato ufficialmente la diagnosi il 28 agosto scorso: “Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo”. Una notizia che aveva preoccupato l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare, che hanno sempre puntato molto sulle qualità e sul potenziale del giovane svizzero.

Il lavoro del DS Tare e la gestione di Allegri

Il rientro di Jashari a Milanello è un segnale di come il programma di recupero stia procedendo per il meglio. L’obiettivo fissato dallo staff medico e tecnico è quello di averlo nuovamente a disposizione per gli allenamenti di gruppo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Un traguardo realistico che permetterebbe a Jashari di tornare a dare il suo contributo in un momento cruciale della stagione.

La sua assenza ha rappresentato una sfida per Allegri, che ha dovuto ridisegnare alcune strategie a centrocampo. Tuttavia, l’esperienza del mister e il lavoro di Tare sul calciomercato hanno garantito al Milan di avere alternative valide per sopperire alla mancanza di un giocatore chiave. Ora, il ritorno di Jashari aggiungerà ulteriore qualità e profondità alla rosa.

La notizia del suo recupero è di buon auspicio per il Milan, che si appresta a vivere un periodo intenso, con impegni su più fronti. Avere un giocatore come Jashari pienamente recuperato e pronto a scendere in campo sarà un’arma in più per Allegri nella gestione delle rotazioni e nell’affrontare al meglio le sfide che attendono i rossoneri. L’attenzione ora è tutta sul suo pieno recupero, con la speranza di vederlo presto in campo a difendere i colori rossoneri.