Italia U19, Nunziata: «Siamo comunque nell’eccellenza d’Europa». Le dichiarazioni del ct degli azzurrini

Carmine Nunziata, ct dell’Italia Under 19, ha parlato dopo la semifinale persa contro l’Inghilterra all’Europeo di categoria.

«È stato un primo tempo dove abbiamo dominato e messo in difficoltà la manovra inglese. Un secondo tempo che, dopo aver speso tanto, è normale che si abbia un calo fisico. È un peccato aver subito i due gol su calci piazzati, forse dovevamo stare un po’ più attenti. Rimane il rammarico perché, anche in svantaggio, abbiamo avuto occasioni per pareggiare. Comunque devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto un percorso eccezionale nella durata di tutto l’Europeo, a partire dalle fasi di qualificazione. Un percorso che ci porta comunque nei primi 4 posti, nell’eccellenza d’Europa e ai Mondiali Under 20 il prossimo anno in Indonesia»