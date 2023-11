Infortunio Pulisic, l’esterno americano del Milan, dopo aver saltato la gara col Lecce, dovrebbe tornare con la Fiorentina

Come riportato da Sky, in casa Milan arrivano buone notizie per quanto riguarda Christian Pulisic.

L’esterno americano, che ha saltato la gara contro il Lecce, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Pioli per la gara con la Fiorentina.