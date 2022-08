Infortunio Pogba: quanto starà fuori il 10. Ecco l’esito del consulto￼

Infortunio Pogba, le ultimissime sulle condizioni del centrocampista francese dopo il consulto medico di oggi a Lione

Quest’oggi Paul Pogba si è recato a Lione per sottoporsi ad un consulto medico da parte del professor Sonnery Cottet-Bertrand dopo il problema al menisco riscontrato in occasione della tournée americana.

Come appreso da Juventusnews24.com, il centrocampista francese farà una terapia conservativa per 5 settimane. La prima parte, per circa 3 settimane, tra piscina e palestra, la seconda in campo con lavoro differenziato.