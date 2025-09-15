Infortunio Pavlovic, come sta il difensore serbo? Lui stesso in persona ha voluto far intendere questa cosa. Le ultimissime

Nonostante la vittoria, la serata del Milan contro il Bologna ha riservato qualche brutta notizia dall’infermeria, con due giocatori costretti ad abbandonare il campo per infortunio. Oltre al più preoccupante problema di Mike Maignan, l’attenzione si è concentrata anche su Pavlovic, uscito dal campo per un risentimento al flessore sinistro.

L’infortunio, seppur meno grave rispetto a quello del portiere francese, ha suscitato un brivido lungo la schiena dei tifosi rossoneri, che hanno temuto un ulteriore stop in un reparto, quello difensivo, già messo a dura prova. Tuttavia, le notizie sembrano essere confortanti. A differenza del compagno di squadra, Pavlovic ha rassicurato tutti sulle sue condizioni all’uscita dallo stadio, un segnale che fa ben sperare e che allontana l’ipotesi di un lungo stop.

Il serbo ha dimostrato finora di essere una pedina importante per il Milan, un giocatore duttile e affidabile, capace di ricoprire più ruoli e di offrire un contributo prezioso alla manovra di Allegri. Un’eventuale assenza prolungata sarebbe stata un duro colpo, ma le sue parole hanno tranquillizzato l’ambiente. È probabile che nei prossimi giorni si sottoporrà a esami strumentali per accertare l’esatta entità del problema, ma l’ottimismo che traspare dalle sue dichiarazioni lascia intendere che si possa trattare di un problema di lieve entità.

Il Milan, dunque, tira un sospiro di sollievo, potendo contare presto sul recupero del suo difensore, che si spera possa essere a disposizione per le prossime e decisive sfide di campionato. La sua capacità di superare l’infortunio rapidamente è un’ulteriore conferma della sua tempra, un aspetto che Allegri tiene in grande considerazione e che rende il giocatore serbo un elemento fondamentale all’interno della rosa rossonera.