Infortunio Nkunku, francese di nuovo a disposizione: il Milan ritrova il suo asso per Firenze

Infortunio Nkunku, il calvario sembra essere giunto al termine per l’attaccante francese del Milan, che punta alla convocazione contro la Fiorentina

Il Milan scalda i motori in vista della delicata sfida di campionato in programma al Franchi. La notizia più lieta per lo staff tecnico arriva direttamente dal centro sportivo di Milanello, dove si è rivisto a pieno regime Christopher Nkunku, il duttile attaccante francese dotato di una tecnica sopraffina e di un senso del gol fuori dal comune. Il calciatore era rimasto ai box a causa di un doloroso pestone rimediato nella sfida contro l’Hellas Verona, un contrattempo che lo ha costretto a guardare dalla tribuna le prime due uscite del nuovo anno contro i sardi del Cagliari e i rossoblù del Genoa.

Intensità a Milanello e scelte tattiche

Sotto lo sguardo attento di Max Allegri, l’allenatore livornese che fa della gestione del gruppo e dell’equilibrio tattico i suoi punti di forza, Nkunku ha lavorato con buona intensità insieme al resto della squadra. Il suo rientro offre soluzioni preziose per scardinare la difesa viola, permettendo ai rossoneri di ritrovare quell’imprevedibilità offensiva che era mancata nelle ultime uscite. Sebbene il francese non abbia ancora i novanta minuti nelle gambe, la sua presenza nella lista dei convocati appare ormai certa.

Emergenza in difesa e ballottaggi a centrocampo

Oltre alle buone notizie dal reparto avanzato, il tecnico deve fare i conti con alcune assenze forzate. In difesa non ci sarà Fikayo Tomori, il centrale inglese insuperabile nell’uno contro uno, fermato dal giudice sportivo per squalifica. Al suo posto è pronto a scaldare i motori Koni De Winter, il giovane difensore belga che si è messo in luce per personalità e fisicità.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, a centrocampo resta vivo il dubbio legato a Luka Modric, il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro che coordina i ritmi della mediana con estrema eleganza. Qualora il tecnico decidesse di concedergli un turno di riposo, è già pronta una maglia da titolare per Samuele Ricci, il giovane regista italiano che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante grazie alla sua visione di gioco. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: tornare da Firenze con i tre punti per continuare la rincorsa alle posizioni di vertice, magari approfittando di eventuali passi falsi dei nerazzurri e delle altre pretendenti.