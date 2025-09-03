MN24 – Infortunio Leao, ottime notizie da Milanello: cosa filtra sul portoghese in vista del Bologna

Infortunio Leao, prosegue molto bene il recupero del portoghese dallo stop al polpaccio. Rientro in gruppo ad inizio settimana

Cresce l’ottimismo a Milanello per il rientro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, pilastro dell’attacco rossonero, sta accelerando il suo percorso di recupero da un infortunio al polpaccio rimediato durante la partita di Coppa Italia contro il Bari. Un match che, ironia della sorte, aveva visto proprio lui protagonista con un gol che aveva sbloccato il risultato, dimostrando ancora una volta il suo straordinario impatto sulla squadra. La notizia, riportata da fonti vicine all’ambiente rossonero come Milannews24, è una boccata d’ossigeno per l’allenatore Massimiliano Allegri e per il direttore sportivo Igli Tare, che attendono con ansia il ritorno del loro gioiello offensivo.

Il programma di recupero di Leao sta procedendo in maniera positiva e senza intoppi. Dopo aver saltato le ultime partite, il talento portoghese ha seguito una tabella di marcia personalizzata che ha dato segnali incoraggianti. Le sessioni di allenamento individuali hanno mostrato progressi significativi, avvicinando il momento del suo ritorno in gruppo. La previsione più ottimistica è che Leao possa aggregarsi ai compagni già nel corso della prossima settimana, mettendosi a disposizione di Allegri per la sfida cruciale contro il Bologna. La sua presenza in campo è vista come un elemento chiave per le ambizioni del Milan in questa stagione.

Il ritorno di Leao non è solo una questione di disponibilità fisica, ma rappresenta un punto focale per la nuova strategia tattica di Allegri. Il tecnico toscano, infatti, ha intenzione di costruire l’intera struttura offensiva attorno alle abilità uniche di Rafa. La sua velocità, la sua creatività e la sua capacità di saltare l’uomo lo rendono il faro indiscusso dell’attacco rossonero. Tra le opzioni al vaglio, c’è l’idea di vederlo giocare in una coppia d’attacco con il compagno Nkunku, creando una sinergia dinamica e imprevedibile.

Tuttavia, il vero “esperimento” tattico che potrebbe caratterizzare il futuro di Leao è la sua possibile trasformazione in prima punta. Questa evoluzione nel ruolo, che lo vedrebbe agire più centralmente, è una delle ipotesi di lavoro a Milanello. Un ruolo che richiederebbe a Leao di affinare ulteriormente il suo istinto da bomber, pur mantenendo la sua esplosività e la capacità di svariare sul fronte offensivo. Qualunque sia la scelta finale, una cosa è certa: il rientro di Rafael Leao è sempre più vicino, e con lui, le speranze del Milan di tornare a dominare in campo. La squadra e i tifosi non vedono l’ora di rivederlo in azione, pronto a infiammare San Siro con le sue giocate spettacolari.