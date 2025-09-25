Infortunio Leao: Allegri sorride, Conte no. Le ultime sul portoghese fanno ben sperare i tifosi. E a Napoli...

Infortunio Leao, Massimiliano Allegri può sorridere: il portoghese vicino al rientro. Conte perde Alessandro Buongiorno

Domenica sera, lo stadio di San Siro si illuminerà per un match che ha tutto il sapore di un vero e proprio scontro scudetto: il Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli capolista. Sebbene sia ancora prematuro parlare di partita decisiva, l’esito di questa sfida potrebbe dare un boost di fiducia enorme a chi ne uscirà vittorioso, segnando il passo per il proseguo del campionato.

I partenopei si presentano a Milano a punteggio pieno, forti di un inizio di stagione perfetto che li ha proiettati in vetta alla classifica. Il Milan, invece, insegue a tre punti di distanza, a causa di una sorprendente sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata. Una caduta inattesa che non ha comunque intaccato il morale della squadra, che nelle successive partite ha dimostrato una crescita notevole sotto la guida di Allegri.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, che ha dedicato un ampio spazio alla partita nel taglio basso della sua prima pagina, i riflettori sono puntati sui protagonisti in campo. Il titolo del quotidiano romano, “Leao c’è, Buongiorno no”, riassume perfettamente la situazione. La presenza di Rafael Leao, tornato a pieno regime dopo l’infortunio, è una notizia straordinaria per il Milan e per il suo direttore sportivo Igli Tare, che ha lavorato duramente per tenere il campione portoghese a Milano. Il suo rientro aggiunge imprevedibilità e talento all’attacco rossonero, già di per sé molto prolifico.

Allegri sfida il primato del Napoli, con una rosa quasi al completo

L’allenatore del Milan, Allegri, sa che questa partita rappresenta il primo vero test di maturità per la sua squadra. La preparazione alla sfida è stata meticolosa, e la rosa sembra finalmente essere al completo, eccezion fatta per Jashari. La notizia del rientro di Leao è un colpo di scena importante che potrebbe spostare gli equilibri della partita. I tifosi rossoneri hanno atteso con ansia questo momento e non vedono l’ora di rivedere il loro campione in azione.

Dall’altra parte, il Napoli si presenta a San Siro con la consapevolezza della propria forza, forte di un attacco stellare e di una difesa compatta. Il Milan di Allegri, però, ha dimostrato di essere una squadra in continua evoluzione, capace di giocare e vincere anche senza il suo uomo migliore. La sinergia tra l’allenatore e il direttore sportivo Tare è evidente, e i risultati in campo lo dimostrano.

La partita di domenica non sarà solo un confronto tra due squadre in lotta per il titolo, ma anche una battaglia tattica tra due dei migliori allenatori del campionato. I pronostici sono aperti, e l’unica cosa certa è che San Siro sarà un vero e proprio spettacolo di calcio. Chi vincerà questa battaglia psicologica e tattica avrà un’enorme spinta per il futuro, e il campionato potrebbe iniziare a prendere una direzione ben precisa.