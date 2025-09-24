Infortunio Leao, arriva la svolta che fa sognare i tifosi! Grande ottimismo a Milanello, può esserci in quella partita

Infortunio Leao, in casa Milan c’è grande ottimismo nell’avere a disposizione il portoghese per la sfida di domenica contro il Napoli

Le notizie che arrivano da Milanello sono di quelle che scaldano il cuore dei tifosi rossoneri. L’infortunio al polpaccio di Rafael Leao, che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime sfide, sembra in via di risoluzione e la sua assenza potrebbe presto diventare un lontano ricordo. A lanciare la notizia è stato Pietro Mazzara, che ha fornito un aggiornamento cruciale sul rientro del talento portoghese.

Secondo l’esperto, le possibilità che Leao venga convocato per il big-match di campionato di domenica contro il Napoli sono molto alte. Si tratta di un segnale forte e positivo per il Milan di Massimiliano Allegri, che in questa prima parte della stagione ha dovuto fare i conti con diverse assenze pesanti. Il recupero di un giocatore del calibro di Leao è un fattore determinante, in grado di cambiare il volto della squadra.

Il DS del Milan, Igli Tare, ha lavorato per costruire una rosa profonda e ricca di talenti, ma la qualità e l’imprevedibilità di Leao sono uniche. La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e segnare gol spettacolari lo rende un’arma letale per l’attacco rossonero. La sua assenza si è fatta sentire, nonostante il Milan abbia dimostrato di avere altre risorse offensive.

La gestione di Allegri: la prudenza prima di tutto

Nonostante l’ottimismo, rimane da capire quanti minuti il giocatore avrà nelle gambe. L’obiettivo principale di Allegri e del suo staff, in accordo con la dirigenza, è quello di non correre rischi. Forzare il rientro di un giocatore così importante potrebbe causare ricadute e compromettere il resto della stagione. È per questo che la decisione finale sulla sua presenza in campo, e per quanto tempo, verrà presa solo a ridosso della partita.

Il match contro il Napoli di Antonio Conte è uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Per questo motivo, il ritorno di Leao a disposizione della squadra è una notizia che fa ben sperare. La sua sola presenza, anche se non dovesse partire titolare, può fungere da deterrente per la difesa avversaria e da sprone per i suoi compagni. Il binomio Allegri-Tare sa bene quanto la qualità di Leao sia un elemento cruciale per raggiungere gli obiettivi stagionali. La speranza dei tifosi è che, dopo un periodo di assenza, il numero 10 rossonero possa riprendere a incantare i tifosi e a fare la differenza.