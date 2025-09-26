Infortunio Leao, grandissima notizia per Allegri: dialogo a Milanello, strategia stabilita in vista del Napoli

Infortunio Leao, il portoghese sarà regolarmente a disposizione per la sfida di domenica tra Milan e Napoli: strategia decisa con Allegri

Una notizia che suona come musica per le orecchie dei tifosi rossoneri: Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo! A poco meno di 40 giorni dal suo infortunio subito contro il Bari in Coppa Italia, il fuoriclasse portoghese ha completato la sessione di lavoro con i compagni, un segnale estremamente positivo in vista del cruciale big match di Serie A di domenica contro il Napoli. La presenza di Leao è un fattore che può spostare gli equilibri e dare un’iniezione di fiducia a tutto l’ambiente del Milan.

Il rientro era atteso con trepidazione da tutti, in primis dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare. La macchina organizzativa del club, infatti, ha lavorato senza sosta per garantire al giocatore il miglior percorso di recupero possibile. La gestione del rientro di Leao è stata prudente e mirata, e sebbene il giocatore non sia ancora al 100% della forma fisica, la sua disponibilità è un lusso che il Milan non può ignorare. Sarà, prevedibilmente, la panchina il suo punto di partenza per la sfida contro i partenopei, ma la sua sola presenza cambierà le dinamiche psicologiche della partita.

“Rientro in corsa”: il colloquio Allegri-Leao svela la strategia

La notizia ha trovato ampio spazio sui quotidiani sportivi, con Il Corriere dello Sport che ha titolato inequivocabilmente: “Rientro in corsa”. A confermare la centralità di Leao nei piani per il match c’è un dettaglio emerso dalle immagini ufficiali dell’allenamento di ieri: un colloquio fitto ma soprattutto lungo tra il tecnico Max Allegri e il numero 10 rossonero. Un confronto che, come ipotizza il giornale, avrà sicuramente avuto come argomento principale la strategia da adottare in vista di domenica.

Il Milan di Allegri, sostenuto dalle scelte di mercato del DS Tare, sta dimostrando solidità e cinismo, ma la creatività e la velocità di Leao sono elementi unici nell’organico. Il suo ingresso in campo, anche solo per uno spezzone di gara, potrebbe rappresentare l’arma segreta del tecnico livornese, capace di spaccare la partita con le sue accelerazioni improvvise. La sua capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica sarà fondamentale, soprattutto se la partita dovesse restare bloccata.

In sintesi, il rientro di Leao non è solo un fatto medico, ma un evento tattico. Allegri ha ritrovato il suo fuoriclasse proprio per l’appuntamento più difficile, e il colloquio tra i due testimonia come il tecnico voglia sfruttare al meglio, e senza correre rischi, il ritorno del suo attaccante. Il Milan si presenta al big match con una consapevolezza rinnovata e un’arma in più nel proprio arsenale.