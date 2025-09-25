MN24 – Infortunio Leao, grandissime novità da Milanello: il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà per Milan-Napoli. Le ultimissime

Una notizia attesa da tempo e che farà esultare i tifosi del Milan: Rafael Leão è tornato ad allenarsi in gruppo. Come riportato da MilanNews24, il portoghese ha recuperato dall’elongazione al soleo che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un mese, costringendolo a saltare le prime quattro giornate di campionato e la gara di Coppa Italia contro il Lecce.

Il rientro di Leão è una notizia eccellente per Massimiliano Allegri, specialmente in vista del big match di domenica sera contro il Napoli a San Siro. L’assenza del numero 10 rossonero si è fatta sentire, nonostante il Milan abbia dimostrato una buona solidità offensiva anche senza di lui. La sua presenza in campo, anche se non al 100%, offre a Allegri un’opzione offensiva in più, che potrebbe rivelarsi decisiva a partita in corso.

La sua velocità e capacità di dribbling possono spezzare le difese avversarie e creare superiorità numerica, un’arma preziosa contro una squadra organizzata come quella partenopea. Il suo ritorno non è solo una buona notizia a livello tecnico-tattico, ma anche un boost psicologico per tutta la squadra. L’entusiasmo generato dal suo rientro può dare una spinta in più ai rossoneri in una partita fondamentale per le ambizioni stagionali.