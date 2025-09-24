Infortunio Leao, annuncio netto in diretta: in vista di Milan-Napoli filtra questo sul portoghese. Le ultimissime notizie

Nella conferenza stampa post-partita, dopo la vittoria per 3-0 in Coppa Italia contro il Lecce, il vice allenatore del Milan Marco Landucci, che ha sostituito lo squalificato Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sulla situazione di Rafael Leao. Le sue parole hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri in vista del big match contro il Napoli.

Interrogato sulle condizioni del giocatore, Landucci ha scherzato, sottolineando che “stasera lui non poteva segnare”. Poi, ha fornito un aggiornamento molto positivo, confermando che il recupero del portoghese sta procedendo nel migliore dei modi. “Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica”, ha dichiarato il vice allenatore.

Questa notizia è un’iniezione di fiducia fondamentale per il Milan. La sua assenza si è fatta sentire, ma la squadra ha dimostrato di avere altre soluzioni offensive. Il ritorno di Leao, anche se magari solo per uno spezzone di gara, offre un’opzione in più per il reparto offensivo di Allegri. La sua velocità e la sua imprevedibilità potrebbero spaccare la difesa del Napoli, regalando un’arma in più per il tecnico rossonero.

L’attesa per la gara contro il Napoli è altissima. Entrambe le squadre sono tra le più forti del campionato e si daranno battaglia per i tre punti. Per il Milan, poter contare su Leao, anche se non al 100%, è un segnale di forza e un’iniezione di fiducia. La speranza dei tifosi è che il portoghese possa scendere in campo e, magari, regalare un’altra magia delle sue per aiutare i rossoneri a conquistare una vittoria importantissima.