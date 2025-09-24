Infortunio Leao, importantissimi aggiornamenti da Milanello: cosa filtra in vista di Milan-Napoli. Le ultimissime notizie

Grandissime notizie per il Milan e per i suoi tifosi in vista della sfida contro il Napoli in programma domenica sera a San Siro. L’attaccante portoghese Rafael Leao, alle prese da tempo con un problema al polpaccio, ha grosse possibilità di essere convocato per la partita. Un ritorno attesissimo che potrebbe cambiare le carte in tavola per il big match di Serie A.

L’ottimismo intorno al recupero di Leao era già emerso nelle scorse conferenze stampa di Allegri, e ora sembra aver trovato riscontro concreto. Il giocatore ha mostrato segnali di miglioramento e ha lavorato per tornare a disposizione il prima possibile. La sua presenza, anche se magari solo per uno spezzone di gara, sarebbe fondamentale per l’attacco rossonero. La sua velocità e la sua imprevedibilità potrebbero spaccare la difesa del Napoli, regalando un’opzione in più al tecnico rossonero.

Il Milan è consapevole dell’importanza di Rafael Leao. La sua assenza si è fatta sentire, ma la squadra ha saputo reagire bene e ha dimostrato di avere altre soluzioni offensive. Il ritorno di Rafa, però, offre una marcia in più e rappresenta un’arma in più per Allegri. Non è ancora chiaro quanti minuti avrà nelle gambe e quale sarà il suo ruolo in campo, ma il fatto che sia tra i convocati è già una vittoria per tutti.

L’attesa per la gara contro il Napoli è altissima. Entrambe le squadre sono tra le più forti del campionato e si daranno battaglia per i tre punti. Per il Milan, poter contare su Leao, anche se non al 100%, è un segnale di forza e un’iniezione di fiducia. La speranza dei tifosi è che il portoghese possa scendere in campo e, magari, regalare un’altra magia delle sue per aiutare i rossoneri a conquistare una vittoria importantissima.