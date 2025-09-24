Infortunio Leao, conferme da urlo sulla condizione del portoghese! Napoli nel mirino? Cosa filtra

Infortunio Leao, arrivano importanti conferme sulla condizione del portoghese: il classe ’99 in panchina con il Napoli

Cresce l’attesa per il big match Milan-Napoli, e le ultime notizie che arrivano da Milanello sono incoraggianti per l’allenatore Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rafael Leao è sulla via del pieno recupero e sarà a disposizione per la sfida di San Siro. La notizia più importante, però, è che il talentuoso portoghese non sarà schierato dal primo minuto, ma partirà dalla panchina.

La cautela di Allegri e lo staff medico

La decisione di non rischiare Leao dal fischio d’inizio dimostra la grande cautela dello staff tecnico e medico del Milan, in piena sintonia con la visione del direttore sportivo Tare. L’obiettivo primario è tutelare l’integrità fisica di uno dei giocatori più importanti della rosa, evitando possibili ricadute che potrebbero compromettere il suo rendimento per il resto della stagione. Massimiliano Allegri, noto per la sua gestione pragmatica e attenta dei calciatori, non vuole commettere errori. La presenza di Leao, anche se solo per uno spezzone di gara, può rappresentare un’arma in più per cambiare le sorti del match, soprattutto in caso di risultato bloccato.

Le alternative offensive per il Milan

L’assenza di Leao nell’undici titolare spinge Allegri a fare affidamento su altre soluzioni offensive. L’attacco del Milan potrà contare sull’estro di giocatori come Christian Pulisic e Nkunku, che si stanno dimostrando in grande forma. Il modulo e gli interpreti scelti per affrontare il Napoli saranno cruciali per ottenere i tre punti e consolidare la posizione in classifica. Il lavoro di Tare e di Allegri si sta concentrando sulla preparazione di una partita che si preannuncia tesa e combattuta, un vero e proprio banco di prova per le ambizioni rossonere.

Il rientro graduale di Leao è un segnale positivo per il Milan, che potrà contare su una risorsa preziosa per il finale di gara. La notizia, diffusa da Sky Sport, ha subito trovato conferma tra gli addetti ai lavori, e l’attesa per il fischio d’inizio di Milan-Napoli è più viva che mai. Sarà interessante vedere come il portoghese verrà impiegato da Allegri e se la sua presenza, anche solo per pochi minuti, riuscirà a fare la differenza in una partita che ha il sapore di uno scontro diretto per le posizioni di vertice.