Infortunio Jashari, ulteriori aggiornamenti sul rientro del centrocampista svizzero: ecco quando tornerà a disposizione di Allegri

Infortunio Jashari, arrivano importanti conferme sulle tempistiche del rientro del centrocampista svizzero: le ultime

Un Milan brillante, che sta dominando in questo inizio di stagione grazie alla qualità e alla quantità del suo centrocampo. Il merito va a campioni del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot, ma c’è un altro giocatore che tutti aspettano: Ardon Jashari. Il talentuoso centrocampista svizzero, uno degli acquisti più costosi dell’ultima sessione estiva di mercato, è fermo ai box da quasi un mese a causa di un infortunio, ma il suo recupero sta procedendo nel migliore dei modi. La fonte di queste informazioni è Calciomercato.com.

La sfortuna di Jashari e i tempi di recupero

La sfortuna ha colpito Jashari lo scorso 28 agosto, durante uno sfortunato scontro in allenamento con Gimenez. L’esito degli esami è stato impietoso: frattura composta del perone destro. Un duro colpo per il ragazzo, arrivato al Milan dopo un lungo inseguimento con il Bruges. Nonostante la gravità dell’infortunio, i tempi di recupero stimati sono di due o tre mesi, il che significa che il suo ritorno in campo non avverrà prima di novembre.

Il giocatore, che ha scelto un trattamento conservativo, ha lavorato con grande impegno per rientrare il prima possibile. Ha seguito un programma di recupero nella sua Svizzera e i primi risultati sono stati molto positivi. Jashari è tornato a Milano per assistere alla vittoria in Coppa Italia contro il Lecce e, intorno al 15 ottobre, a sei settimane dall’infortunio, verrà sottoposto a una nuova valutazione da parte dello staff medico rossonero. Tuttavia, non è ancora possibile definire una data precisa per il suo rientro in gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Le parole di Jashari e il suo legame con il Milan

Nonostante il momento difficile, Ardon Jashari ha mostrato grande determinazione. Intercettato dalle telecamere di Sportitalia a San Siro, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Come sto? Bene, meglio meglio“. Una dichiarazione che riflette la sua voglia di tornare in campo e dimostrare il suo valore. Il centrocampista, infatti, ha voluto fortemente vestire la maglia del Milan, rifiutando diverse proposte dalla Premier League pur di realizzare il sogno di giocare in Serie A e a San Siro.

Il suo arrivo è stato un’operazione fortemente voluta dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, che vedono in lui un elemento cruciale per il futuro del centrocampo rossonero. La qualità e la quantità di giocatori a disposizione di Allegri sono già un punto di forza, ma con il rientro di Jashari il reparto diventerà ancora più completo. I tifosi del Milan attendono con ansia il suo rientro, certi che il talento svizzero sarà un valore aggiunto per il progetto di crescita del club.