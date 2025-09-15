Infortunati Milan, aggiornamenti importantissimi su Maignan e Pavlovic: sorriso a 32 denti per Allegri. Le ultimissime notizie

Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi del Milan. Gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. Una diagnosi che rassicura e che allontana i timori di un lungo stop per i due calciatori, usciti acciaccati dalla sfida contro il Bologna. La notizia, riportata anche da MilanNews24, è stata accolta con grande ottimismo in casa rossonera.

Maignan e Pavlovic: il punto sugli infortuni

Il portiere e capitano, Mike Maignan, aveva lasciato il campo per un risentimento al polpaccio destro, un muscolo che gli ha dato in passato tantissime noie. Le immagini del portiere uscito in stampelle avevano fatto temere il peggio, ma gli accertamenti hanno confermato che non si tratta di un problema grave. Il suo rientro in campo verrà valutato giorno dopo giorno, ma la certezza dell’assenza di lesioni è già una mezza vittoria.

Anche per Strahinja Pavlovic l’esito è stato positivo. Il difensore serbo, uscito per un risentimento al flessore sinistro, ha ricevuto il via libera dai medici. Anche nel suo caso, la prognosi sarà giornaliera, ma la mancanza di lesioni muscolari è un’ottima notizia per Massimiliano Allegri, che potrà contare su di lui nel prossimo futuro.

La gestione dei calciatori

Il fatto che i due infortuni non siano seri, benché richiedano attenzione, è cruciale in vista del prossimo e impegnativo calendario. Il Milan, che dovrà affrontare Udinese, Napoli e Juventus prima della sosta per le Nazionali, ha bisogno di tutti i suoi uomini chiave. La cautela dello staff medico è massima, e il ritorno in campo di Maignan e Pavlovic avverrà solo quando i due saranno al 100%. La priorità è evitare ricadute che potrebbero compromettere la stagione.