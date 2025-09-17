Infortunati Milan, grandi novità da Milanello: come stanno Jashari, Leao, Maignan e Pavlovic. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Continua la preparazione del Milan in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i rossoneri affrontare l’Udinese sabato sera alle 20:45 in un match delicato e cruciale per gli obiettivi stagionali. La squadra, sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri, ha svolto una nuova sessione di allenamento a Milanello, concentrandosi su schemi tattici e sulla condizione fisica, elemento fondamentale per reggere i ritmi elevati imposti dal tecnico. Nonostante l’impegno e la concentrazione, l’infermeria rossonera continua a destare qualche preoccupazione, con diversi giocatori chiave che rimangono ai box e costringono lo staff tecnico a rivedere i piani per la partita.

Le notizie più incoraggianti riguardano Strahinja Pavlovic. Il difensore ha svolto la parte atletica dell’allenamento con il gruppo, un segnale positivo che fa sperare in un suo rientro a breve, anche se ha poi proseguito con una sessione personalizzata. La sua presenza, quando tornerà al 100%, sarà cruciale per rafforzare il reparto difensivo, spesso messo alla prova in questa prima parte di stagione.

Situazione più complessa per due dei pilastri della squadra: Mike Maignan e Rafael Leao. Entrambi hanno continuato il loro percorso di recupero con un lavoro a parte, lontano dal resto del gruppo. L’assenza del portiere francese e dell’esterno portoghese si fa sentire, e lo staff tecnico, in stretto contatto con il direttore sportivo Tare, sta valutando con attenzione i tempi di recupero per non rischiare ricadute.

Infine, rimane ai margini della squadra anche Ardon Jashari, il cui infortunio lo terrà lontano dai campi ancora per diverse settimane. La speranza è che la sua assenza possa essere gestita al meglio dal resto della rosa. La sfida contro l’Udinese sarà un banco di prova importante per il Milan di Allegri, chiamato a dimostrare la propria forza e coesione anche in assenza di alcuni dei suoi uomini migliori. La pressione è alta, ma l’obiettivo è chiaro: portare a casa i tre punti per continuare la corsa verso il vertice della classifica.