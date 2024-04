Icardi torna in Italia? L’inizio social di Wanda Nara scatena i tifosi – FOTO. Le ultime sull’ex Inter, accostato anche al Milan

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora una volta in Italia? La moglie e agente dell’ex capitano dell’Inter torna a provocare sui social, lanciando un possibile indizio sul mercato che infiamma la tifoseria interista e non solo. L’attaccante argentino, infatti, in passato era stato accostato anche al calciomercato Milan.

Wanda Nara, in questo scatto pubblicato sulle sue storie Instagram, indossa la felpa della Juve, riaccendendo vecchie voci e dissapori di calciomercato. Secondo calciomercato.com, il Galatasaray, club proprietario del cartellino del bomber argentino, potrebbe decidere di venderlo per una cifra attorno ai 15-18 milioni di euro.