Ibrahimovic a Sanremo LIVE: «Ecco la mia formazione del Festival»

Zlatan Ibrahimovic è ospite fisso a Sanremo: ecco tutti gli aggiornamenti riguardante la presenza del centravanti svedese al teatro Ariston.

Ibra a Sanremo LIVE

21:47 Ibra entra all’Ariston: «Ho creato una formazione per il Festival. In attacco Zlatan ed Ibra. A centrocampo Fiorello, lui ha fantasia. In difesa l’orchestra, che ha difeso con i denti la forza della musica. Amadeus? Tu portiere, altrimenti vai in panchina o in tribuna. Se non vai in tribuna vai a casa. Giovanna mi sa che ti ha già messo in panchina, allora io ti metto portiere. Achille Lauro è uno stopper, gli avversari hanno paura di lui e gli stanno lontano. Scherzo è simpatico, volevo fare uno scambio di maglia ma non si può, è sempre nudo.»

21:50 Zlatan presenta il prossimo cantante in gara: Francesco Renga.