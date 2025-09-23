Gol Nkunku, prima gioia rossonera del francese e iconica esultanza col palloncino! I rossoneri raddoppiano a San Siro

Gol Nkunku, l’attaccante francese apre il conto in rossonero con una bellissima rete in mezza rovesciata su cross di Saelemaekers

Un’emozione che i tifosi aspettavano con ansia, un’esplosione di gioia che ha illuminato la serata di Coppa Italia. Christopher Nkunku ha segnato il suo primo, indimenticabile gol in maglia Milan, e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile. Al minuto 51 della sfida contro il Lecce, valida per i sedicesimi di finale, l’attaccante ha trovato il meritatissimo raddoppio per la sua squadra. Un gol non solo bello, ma anche fondamentale, che ha ribadito la forza del Milan di Massimiliano Allegri e la bontà delle scelte di calciomercato del direttore sportivo Tare.

Un Gol di Classe, Frutto del Lavoro di Squadra

L’azione che ha portato al gol è stata un esempio di perfetta armonia tra creatività e precisione. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Alexis Saelemaekers ha disegnato una palla perfetta sul secondo palo. A raccoglierla c’è stato proprio Nkunku, che ha convertito il cross in rete con una mezza rovesciata perfetta. Un gesto tecnico di altissimo livello, che ha lasciato il portiere avversario impotente e ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Il gol non è solo un acuto individuale, ma il culmine di un inizio di ripresa in cui il Milan è partito “a tutta birra”, mostrando un’intensità e una voglia di chiudere la partita che sono il marchio di fabbrica delle squadre di Massimiliano Allegri. L’esultanza di Nkunku, che ha gonfiato il suo primo “palloncino rosso(nero)”, è un segnale di integrazione e di felicità, un gesto che il pubblico ha accolto con un’ovazione.

La Conferma di un Investimento Strategico

Il primo gol di Nkunku con la maglia del Milan è una notizia eccellente non solo per il giocatore, ma anche per il club. Il suo arrivo è stato il frutto di una pianificazione strategica guidata da Tare, che ha voluto portare a Milano un talento in grado di aumentare la qualità e la profondità del reparto offensivo. Con la squadra impegnata su più fronti, dalla Serie A alla Coppa Italia, avere a disposizione un giocatore con le qualità di Nkunku è un lusso e una garanzia. Il suo gol è il primo di una lunga serie che i tifosi sperano possa contribuire a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. Un trionfo personale per il giocatore e una conferma della visione del club che, con il lavoro di Massimiliano Allegri e Tare, sta costruendo un futuro solido e vincente.