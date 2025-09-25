Gimenez Milan, dopo il gol in Coppa Italia il messicano si candida alla titolarità contro il Napoli domenica sera

La partenza di Maignan a metà stagione avrebbe un impatto notevole sul Milan di Allegri. L’allenatore livornese ha costruito la sua difesa anche e soprattutto sulla sicurezza e sulla leadership del portiere francese. La sua abilità con i piedi, la sua capacità di impostare l’azione e le sue parate decisive hanno reso il Milan una delle squadre più solide del campionato. Perdere una figura di questo calibro richiederebbe ad Allegri di rivedere parte del suo piano tattico, affidandosi al secondo portiere, oppure a un nuovo acquisto, che dovrebbe integrarsi subito nel gruppo.

L’eventuale sostituto di Maignan non avrebbe solo il compito di difendere la porta, ma anche quello di rassicurare l’intera squadra, compresi i difensori e il centrocampo. Il ruolo di portiere nel calcio moderno è fondamentale, e la sua gestione è una delle sfide più grandi per ogni allenatore e direttore sportivo. La scelta di Allegri e Tare sarà cruciale e influenzerà il futuro del Milan. Che il club decida di cedere Maignan a gennaio o di trattare il suo rinnovo, una cosa è certa: la situazione del portiere francese sarà uno dei temi più caldi del prossimo mercato. Lo riporta Football Insider.

La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio a questa rinascita, titolando “Santi punta il Napoli, così è un 9 da Milan“. Un titolo che non lascia dubbi sulle nuove ambizioni dell’attaccante messicano. Il lavoro del direttore sportivo Igli Tare è stato fondamentale nel credere nel giocatore e nel dargli il tempo necessario per ambientarsi e crescere. La pazienza e la fiducia della dirigenza, insieme al supporto dell’allenatore Allegri, stanno dando i primi frutti.

Continuità e fiducia: le prossime tappe di Gimenez

Ora, la grande sfida per Santiago Gimenez non è solo segnare, ma trovare la continuità. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, molto dipenderà dalla sua capacità di replicare la prestazione anche nelle prossime, decisive, partite. La prossima sfida, contro il Napoli capolista, sarà il banco di prova definitivo per capire se il “Bebote” può davvero diventare il numero 9 di cui il Milan ha bisogno.

L’allenatore Allegri ha sempre creduto nelle sue potenzialità, e il direttore sportivo Tare lo ha difeso in ogni occasione, dimostrando una visione a lungo termine che va oltre i risultati immediati. Questo tipo di supporto è ciò che un giovane attaccante come Gimenez necessita per crescere e raggiungere il suo massimo potenziale.