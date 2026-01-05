Gimenez Milan, dal Messico la chiamata del ct Javier Aguirre in vista del Mondiale: la decisione sulla sua possibile convocazione passa da questo aspetto!

Gimenez Milan, in Messico si pensa già alla sua convocazione in vista del mondiale. Il ct Aguirre ha chiarito un aspetto al giocatore rossonero

Dopo l’intervento chirurgico alla caviglia, Santiago Gimenez dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione e riatletizzazione che lo terrà lontano dai campi per almeno quattro mesi. Una tempistica più estesa rispetto alle prime ipotesi, che lasciavano intravedere un rientro anticipato. A chiarire definitivamente il quadro è stato Massimiliano Allegri, alla vigilia di Cagliari-Milan, svelando pubblicamente i reali tempi di recupero dell’attaccante messicano.

Se il programma verrà rispettato senza intoppi, Gimenez tornerà a disposizione del Milan soltanto nel finale di stagione, indicativamente nel mese di maggio. Una fase delicata, in cui il contributo del Bebote potrebbe rivelarsi prezioso ma non scontato, anche considerando la necessità di ritrovare ritmo partita e condizione dopo uno stop così prolungato.

Sullo sfondo resta però un obiettivo di portata ancora maggiore: il Mondiale, competizione che il Messico disputerà da paese ospitante. La presenza di Gimenez è un tema centrale anche per il commissario tecnico Javier Aguirre, che secondo quanto riportato dai colleghi di FOX Mex avrebbe avuto un colloquio diretto con il giocatore nei giorni scorsi. Un confronto importante, utile a rassicurare l’attaccante sul suo ruolo e sulle priorità.

Il messaggio del CT è stato chiaro e diretto: «Ho bisogno di te sano, non importa lo stato di forma o il ritmo gara che hai. Se stai bene, ti porto al Mondiale». Parole che spostano l’attenzione sulla piena guarigione, più che sul minutaggio accumulato nel finale di stagione.

In casa Milan, dunque, la gestione di Gimenez sarà improntata alla massima cautela. L’obiettivo è recuperarlo senza forzature, tutelando sia l’investimento del club sia le ambizioni del giocatore, diviso tra il rientro in rossonero e il sogno mondiale con la sua nazionale.