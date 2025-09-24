Connect with us

Gimenez Milan, il siparietto social con Leao fa impazzire i tifosi: dopo il gol del Bebote il portoghese…

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Santiago Gimenez

Le ultimissime notizie

È stato un momento di grande sollievo per tutti, ma soprattutto per Santiago Gimenez. L’attaccante messicano ha finalmente rotto l’incantesimo che lo teneva a secco in questa stagione. Il primo gol stagionale è arrivato nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce, in una serata che ha visto il Milan imporsi con un risultato netto e convincente.

Il gol è stato il culmine di una grande azione corale, con il giovane Davide Bartesaghi che ha servito un assist perfetto. La rete di Gimenez ha scatenato un’esplosione di gioia, non solo in campo, ma anche sugli spalti. Tutta la squadra ha corso ad abbracciare il messicano, un segnale forte e chiaro di unità e solidarietà. Questo gesto dimostra quanto Gimenez sia parte integrante del gruppo e quanto i suoi compagni credano in lui, nonostante il momento difficile che stava attraversando.

Un’altra dimostrazione di affetto è arrivata da una fonte inaspettata: Rafael Leao. L’attaccante portoghese, assente dal campo per infortunio, ha seguito la partita dalla tribuna e ha subito celebrato la rete di Gimenez sui social. “Vamos fratello” ha scritto Leao su Instagram, taggando il suo compagno di squadra. Un gesto che sottolinea il legame speciale che si è creato tra i giocatori e la grande atmosfera che si respira nello spogliatoio rossonero.

Il gol di Gimenez, atteso da tempo, è una boccata d’aria fresca per l’attaccante. La speranza è che questa rete lo sblocchi definitivamente e gli dia la fiducia necessaria per segnare con continuità. La fiducia di mister Allegri, del DS Tare e dei compagni non è mai venuta meno, e ora il messicano ha l’occasione di ripagarla sul campo. La Coppa Italia, insomma, non ha regalato al Milan solo il passaggio del turno, ma anche il ritrovato sorriso del suo attaccante.

