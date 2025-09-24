Gimenez Milan, il messicano si è sbloccato dopo un periodo buio: il dato

Gimenez Milan, il messicano si è sbloccato dopo un momento complicatissimo: il dato sui suoi tiri stagionali è emblematico. Le ultimissime

Sembrava una serata come tante per il Milan di Allegri, impegnato in Coppa Italia contro il Lecce. Invece, la partita ha segnato un momento di svolta per uno degli attaccanti più discussi della rosa rossonera: Santiago Gimenez. Il messicano, fin qui a secco di gol in tutte le competizioni, ha finalmente ritrovato il sorriso e la via della rete, sbloccandosi in una partita cruciale per il prosieguo della competizione.

Non è stata una vittoria semplice. Il Lecce si è dimostrato un avversario ostico, ma il Milan ha saputo imporsi grazie a una prestazione solida e al carattere dei suoi giocatori. Il risultato finale di 3-0 premia la perseveranza della squadra, che ha saputo capitalizzare le occasioni create. Oltre al gol di Gimenez, un’altra rete di pregevole fattura ha sigillato la vittoria, ma l’attenzione è tutta sul centravanti che ha ritrovato fiducia.

Il primo gol di Santiago Gimenez è un evento che i tifosi milanisti, Allegri e il DS Tare aspettavano con ansia. La rete, arrivata su assist perfetto di Bartesaghi, è stata una liberazione per il giocatore, che fino a quel momento aveva fallito diverse occasioni piuttosto semplici. Dopo la rete, i compagni lo hanno festeggiato a dovere, dimostrando grande solidarietà. Gimenez non segnava dal 9 maggio, e l’estate tormentata, con le voci di mercato che lo volevano lontano da Milanello, non lo aveva aiutato a ritrovare la serenità.

La Coppa Italia si conferma un banco di prova importante per dare spazio a chi ha giocato meno e per ritrovare la forma fisica e mentale. Per Gimenez è stato un trampolino di lancio: dopo la partita, ha ringraziato i tifosi e ha dichiarato che il Milan è la squadra dei suoi sogni. La sua speranza è che questo gol sia il primo di una lunga serie, e l’auspicio di tutti i rossoneri è che il messicano, ora che si è sbloccato, possa dare un contributo decisivo per il resto della stagione. La vittoria per 2-0 contro il Lecce, insomma, non vale solo il passaggio del turno, ma anche il rilancio di uno dei talenti più attesi.