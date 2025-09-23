Connect with us

Gol Gimenez, si sblocca in Milan Lecce: squillo del messicano dopo il lungo digiuno

Chukwueze, l'ex Milan esordisce finalmente con il Fulham: il resoconto della sua gara contro il Cambridge

Galliani lascia il Monza e si mette in attesa del Milan: i piani dei rossoneri e cosa può succedere nei prossimi giorni

Modric pazzo del Milan: conferme precise a Milanello, c'è un clamoroso retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri e Allegri

Bondo titolare inamovibile con la Cremonese: le statistiche del centrocampista di proprietà del Milan in questo inizio di stagione

2 giorni ago

Santiago Gimenez

Gimenez si è finalmente sbloccato in Milan Lecce di Coppa Italia! Pone fine al digiuno!

La partita di Coppa Italia tra il Milan e il Lecce ha offerto una notizia che i tifosi rossoneri attendevano con ansia: lo sblocco di Santiago Giménez. Il centravanti messicano, arrivato al club meneghino con grandi aspettative, ha finalmente trovato la via del gol, segnando la sua prima rete stagionale proprio nella cornice di San Siro.

È stata una liberazione, non solo per il giocatore, ma anche per i sostenitori del Diavolo che, dopo una serie di occasioni sprecate e gol annullati nelle prime uscite stagionali, attendevano con impazienza il suo primo centro. Giménez, un attaccante noto per il suo fiuto del gol e la sua determinazione in area, aveva mostrato un po’ di nervosismo e sfortuna nelle scorse partite. La rete contro i salentini rappresenta la fine di un digiuno che durava dall’inizio del campionato e l’inizio di una nuova fase per la sua avventura italiana.

Il gol è un segnale di grande importanza per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, l’allenatore pragmatico che ha sempre creduto nelle qualità del suo attaccante. La fiducia di Allegri, unita al lavoro quotidiano sul campo, ha dato i suoi frutti. La rete di Giménez non è solo un semplice punto messo a referto, ma può essere un vero e proprio stimolo psicologico che lo aiuterà a trovare la continuità necessaria per diventare un punto di riferimento per l’attacco rossonero.

La speranza, infatti, è che questo gol in Coppa Italia sia solo il primo di una lunga serie, e che il centravanti messicano possa ritrovare la sua vena realizzativa anche in campionato e nelle altre competizioni. La sua forma fisica e mentale è cruciale per le ambizioni del Milan, e il suo sblocco in una gara ufficiale è un’ottima notizia per tutta la squadra.

