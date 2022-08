In queste ore si sta ultimando il closing per la cessione del Milan a Red Bird. Il futuro di Gazidis è in bilico

In queste ore si sta ultimando il closing per la cessione del Milan a Red Bird. Il futuro di Gazidis è in bilico

A novembre scadrà il contratto di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan e come riportato da Calciomercato.com il suo posto potrebbe essere preso da Giorgio Furlani