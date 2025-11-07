Gasperini batte tutti, la Serie A ha preso la sua decisione: è arrivato l’annuncio!

Gasperini sconfitto in Milan Roma ma vincente nel mese di ottobre. Vince lui il premio

La Serie A ha emesso il suo verdetto, premiando il lavoro e l’efficacia tattica di Gian Piero Gasperini, insignito del titolo di Allenatore del Mese per ottobre. Il tecnico piemontese, conosciuto per il suo calcio intenso, propositivo e ad alto dispendio energetico, ha guidato la sua Roma attraverso un periodo cruciale, consolidando la posizione dei giallorossi nelle zone nobili della classifica.

Il premio, che sarà consegnato a Gasperini—una vera e propria icona del calcio moderno per la sua decennale esperienza all’Atalanta—in occasione della prossima sfida casalinga, è il risultato di un mese quasi perfetto in campionato. La sua Lupa ha infatti messo a segno tre vittorie su quattro partite disputate nel mese di ottobre, dimostrando solidità difensiva e una crescente capacità offensiva, caratteristiche che il tecnico sta plasmando sulla squadra capitolina fin dal suo arrivo in estate.

Battuta la Concorrenza dei Big

Il successo di Gasperini assume un significato ancora maggiore se si considera la qualità dei suoi rivali per il riconoscimento. L’allenatore della Roma ha infatti superato la concorrenza di figure di spicco della panchina italiana:

Massimiliano Allegri: il navigato tecnico del Milan , i cui rossoneri sono costantemente al vertice, un maestro nel gestire i momenti chiave della stagione.

, i cui rossoneri sono costantemente al vertice, un maestro nel gestire i momenti chiave della stagione. Cristian Chivu: il giovane e promettente allenatore dell’ Inter , artefice di un progetto tecnico ambizioso con i nerazzurri.

il giovane e promettente allenatore dell’ , artefice di un progetto tecnico ambizioso con i nerazzurri. Antonio Conte: il carismatico e vincente condottiero del Napoli, noto per la sua metodologia di lavoro ferrea e i risultati immediati.

La capacità di Gasperini di imporsi su nomi di tale calibro testimonia la straordinaria performance della sua squadra e la velocità con cui è riuscito a implementare i suoi complessi schemi di gioco in un ambiente nuovo e stimolante come la Capitale.

Il riconoscimento del Coach of the Month non è solo un premio personale, ma un segnale che il lavoro tattico e la mentalità vincente che il “Gasp” ha portato in dote stanno rapidamente trasformando la Magica, rendendola una seria contendente nella lotta per le posizioni che contano.