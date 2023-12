Gasperini elogia Giroud: «Determinante nel gioco areo, aiuta il Milan a vincere»

Gasperini ha parlato a Sky dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna. Tra le varie ha elogiato anche l’attaccante del Milan Giroud

Le parole di Gasperini a Sky dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna. Tra le varie ha elogiato anche l’attaccante del Milan Giroud che proprio contro i neroazzurri aveva realizzato un gol di testa:

«Le squadre che sono in vetta alla classifica hanno una capacità nel gioco aereo, come il Milan con Giroud, che quanto le gare non si sbloccano riescono a risolverle così. Noi in un momento eravamo bravi in questo ma adesso siamo perdenti. Vogliamo capovolgere questa cosa»