Ganz: «Non sono d’accordo tagliare gli stipendi dei non professionisti»

Maurizio Ganz in diretta con Sportland esprime la sua opinione in merito alla questione sui tagli degli stipendi

Maruzio Ganz, tecnico del Milan femminile, in diretta con Galante e Colacone tiene compagnia i molti fans di Sportland, parlando anche della questione sul taglio degli stipendi.

«Credo che sia giustissimo tagliare lo stipendio per coloro che sono professionisti, perché hanno un guadagno molto elevato. Al contrario sono in disaccordo su quelli che non lo sono. In questo momento non avrebbe proprio senso»