Galliani torna al Milan? Con lui può esserci un altro clamoroso ritorno in rossonero! Incredibile indiscrezione

Galliani sta per tornare al Milan? Con lui potrebbe esserci anche il clamoroso ritorno di Mauro Bianchessi per le giovanili

L’ipotesi di rivedere Adriano Galliani in una carica istituzionale al Milan sta tenendo banco, ma le indiscrezioni di Tuttosport, rilanciate anche da Pietro Mazzara, aggiungono un tassello fondamentale a questo potenziale ritorno al passato glorioso. Insieme allo storico dirigente, sarebbe pronto a rimettersi in gioco anche il suo fido braccio destro, Mauro Bianchessi. Questo doppio rientro aprirebbe scenari interessanti, specialmente per il futuro del settore giovanile rossonero, un comparto che necessita di essere riportato ai massimi livelli di eccellenza.

Bianchessi, infatti, è una figura chiave legata indissolubilmente al successo della cantera milanista sotto la presidenza Berlusconi. Sotto la sua supervisione, ha ricoperto diversi ruoli strategici, tra cui quello di responsabile dell’attività di base e scouting under 14. La sua abilità nel riconoscere il talento puro fin dalle fasce d’età più giovani è universalmente riconosciuta. Il suo nome è legato a uno dei colpi più significativi e discussi degli ultimi anni: fu proprio Bianchessi a portare al Milan l’allora giovanissimo Gigio Donnarumma, un’operazione di scouting che dimostra la sua visione a lungo termine e la sua capacità di individuare futuri campioni.

Scouting e strategia: l’impatto sul progetto Allegri-Tare

Il possibile ritorno di Mauro Bianchessi non è solo un’operazione nostalgia, ma una mossa strategica che potrebbe dare un impulso cruciale al lavoro svolto dall’attuale gestione. Sebbene il DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri siano focalizzati sul rafforzamento della Prima Squadra, avere una figura esperta e vincente nel settore giovanile sarebbe un enorme vantaggio per il Milan. Bianchessi riporterebbe quella metodologia di scouting capillare e mirata che ha fatto la fortuna del club in passato, assicurando un flusso costante di talenti italiani e internazionali.

L’esperienza di Bianchessi si concentrerebbe probabilmente sulla creazione della base per i campioni di domani, un aspetto vitale per la sostenibilità e l’identità del club. La possibilità di integrare giovani promesse formate in casa nel progetto tecnico di Allegri è un obiettivo strategico che si allinea perfettamente con una gestione finanziariamente oculata. Il rientro di Galliani e Bianchessi, pertanto, andrebbe oltre la semplice dirigenza, rappresentando un investimento nel futuro e nella tradizione vincente del Milan. La fonte Tuttosport suggerisce che questa operazione sia legata a doppio filo al ritorno di Galliani, e per i tifosi l’attesa di rivedere un asse così prolifico è altissima.