Galliani Milan, certi amori non finiscono: lo storico AD sta per tornare a Milanello. Ruoli, tempistiche e mansioni

Galliani Milan, lo storico AD rossonero è pronto al ritorno a Milanello: prossima settimana decisiva, ecco ruoli e mansioni del dirigente

La storia del calcio, come le grandi canzoni, è fatta di ritorni inattesi e di cicli che si chiudono per riaprirsi. Il celebre verso di Antonello Venditti, “Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano”, sembra calzare a pennello per l’ultima, clamorosa indiscrezione che sta infiammando l’ambiente rossonero: il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. Dopo sette anni di intensa e significativa esperienza al Monza, culminata con la recente retrocessione in Serie B e la successiva cessione del club agli americani di BLv, l’ex amministratore delegato potrebbe essere pronto a riabbracciare i colori che lo hanno reso una figura iconica del calcio mondiale.

L’indiscrezione, rilanciata con forza da Tuttosport con il titolo “Galliani torna al Milan”, ha trovato terreno fertile tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Nonostante non vi sia nulla di ufficiale né tantomeno ufficioso al momento – con lo stesso Galliani che ha abilmente cercato di sviare ogni domanda sul suo futuro – l’ipotesi sta guadagnando credibilità. La sua esperienza istituzionale, la profonda conoscenza delle dinamiche del calcio italiano e internazionale, e il suo legame indissolubile con il Milan rappresentano elementi che la dirigenza attuale potrebbe considerare preziosi.

L’asse Allegri-Tare e l’ombra di un ‘grande vecchio’

Il potenziale rientro di Galliani si inserirebbe in un contesto societario ben definito, con Massimiliano Allegri alla guida tecnica e Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo. Il DS Tare ha già dimostrato di avere una visione chiara e internazionale del calciomercato, lavorando in sintonia con Allegri per costruire una squadra competitiva. L’arrivo di una figura storica come Galliani, che presumibilmente ricoprirebbe una carica istituzionale di alto livello, potrebbe agire da collante tra le varie anime del club e da ponte con la storia gloriosa del Milan.

Il punto interrogativo principale rimane il ruolo esatto che ricoprirebbe. Non è chiaro se si tratterebbe di una funzione meramente rappresentativa o se avrebbe un peso decisionale, sebbene la sua storia al Milan suggerisca il contrario. Indipendentemente dalla mansione, la sua presenza a Milanello sarebbe un segnale fortissimo: il club vuole riaffermare il suo legame con il passato per costruire un futuro di successi. Tuttosport ipotizza un rientro a stretto giro, e se davvero l’amore fa giri immensi, l’abbraccio tra Galliani e il Milan potrebbe essere imminente, portando con sé un’ondata di entusiasmo e nostalgia vincente.