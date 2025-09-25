Connect with us

Galliani Milan, sempre più vicino il ritorno in rossonero? Ufficiale l’addio al Monza. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’avventura di Adriano Galliani come amministratore delegato del Monza si è ufficialmente conclusa. Con la cessione del club brianzolo da Fininvest al fondo statunitense Beckett Layne Ventures, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un suo ritorno al Milan. I rumors di mercato, già intensi da tempo, sono destinati ad aumentare ora che Galliani è libero da impegni calcistici, pur senza escludere la sua attività di senatore della Repubblica.

Come riportato da Sportmediaset, lo storico dirigente rossonero ha commentato la sua decisione di lasciare il Monza, spiegando che la scelta è dettata dalla volontà di dedicarsi ad altre attività e di garantire alla nuova proprietà la massima libertà. Galliani ha tenuto a precisare che la sua esperienza a Monza ha coronato un sogno, quello del compianto presidente Silvio Berlusconi, di portare il club per la prima volta in Serie A.

Un ruolo in dirigenza per il Condor?

Nonostante le smentite di rito, il legame tra Galliani e il Diavolo rimane fortissimo. Il dirigente, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dal 1986 al 2017 e ha contribuito alla vittoria di 29 trofei (tra cui 8 Scudetti e 5 Champions League), ha mantenuto i contatti con l’attuale gestione. L’idea di un suo ritorno è supportata da più parti all’interno dell’ambiente rossonero.

L’incontro estivo a Saint-Tropez tra Galliani e il patron di RedBirdGerry Cardinale, non è mai stato smentito e ha acceso la miccia di queste speculazioni. Si vocifera che per Galliani potrebbe esserci un ruolo con competenze nell’area sportiva, forse quello di Head of Football, che lo vedrebbe lavorare a stretto contatto con l’attuale ds Igli Tare e con il tecnico Massimiliano Allegri. La sua figura, però, non andrebbe a intaccare le posizioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e del presidente Paolo Scaroni. Un ritorno di Galliani, soprannominato il “Condor” per la sua abilità nelle trattative, garantirebbe al Milan l’esperienza e la competenza di un dirigente che ha scritto la storia del club.

