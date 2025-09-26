Galliani Milan, il retroscena coi tifosi sentenzia il futuro dello storico AD: è successo a Termini, la ricostruzione

Galliani Milan, spunta il retroscena coi tifosi rossoneri a Termini prima della finale di Coppa Italia dello scorso maggio

L’ipotesi di un clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan sta suscitando un’ondata di entusiasmo e gradimento senza precedenti tra la tifoseria rossonera. Quella che fino a poco tempo fa era solo una suggestione, ora si sta trasformando in un vero e proprio desiderio popolare, con una percentuale molto alta di sostenitori che accoglierebbe a braccia aperte il “Condor”. A testimoniare questo fervore è il giornalista Pietro Mazzara su Tuttosport, rivelando che la richiesta di un suo rientro non è una novità, ma un sentimento che affonda le radici in episodi recenti e significativi.

Secondo le cronache riportate da Mazzara, il “plebiscito” per Galliani è emerso chiaramente già dopo la finale di Coppa Italia. In quell’occasione, tra la tribuna d’onore dell’Olimpico e gli incontri con i tifosi alla stazione Termini di Roma, sono stati moltissimi i sostenitori che lo hanno apertamente acclamato e supplicato di tornare a ricoprire una carica nel club rossonero. Un segnale inequivocabile di come la memoria storica e il legame con l’era dei grandi successi del Milan siano ancora vivi e fortissimi nel cuore dei milanisti.

Il Contesto Allegri-Tare e la nostalgia del ciclo vincente

Il possibile rientro di Galliani avverrebbe in un Milan guidato in panchina da Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo. L’attuale gestione, sebbene focalizzata sul presente e sul futuro, sembra non disdegnare un ponte con il passato glorioso. Il grande consenso della piazza nei confronti di Galliani può essere letto come la ricerca di un “grande vecchio” in grado di affiancare il DS Tare nelle dinamiche istituzionali e di calciomercato, portando con sé quell’esperienza e quell’abilità diplomatica che lo hanno reso celebre.

Allegri, artefice di un Milan che sta ritrovando compattezza e risultati, vedrebbe probabilmente con favore una figura che conosce profondamente le dinamiche del club e che può fare da collante tra le ambizioni tecniche e le esigenze societarie. Il sostegno della tifoseria è un elemento che la dirigenza non può ignorare. La possibilità di rivedere in Galliani il carisma e la determinazione che hanno caratterizzato i cicli vincenti è un’attrattiva potente.

La notizia del gradimento diffuso, come evidenziato da Pietro Mazzara su Tuttosport, suggerisce che il ritorno di Galliani non sarebbe un’operazione di facciata, ma una mossa che godrebbe del supporto popolare, essenziale per affrontare le sfide future del club. Il sogno dei tifosi, emerso con forza alla stazione Termini e nell’area dell’Olimpico, potrebbe presto realizzarsi, chiudendo un cerchio e riaccendendo l’entusiasmo di una piazza storicamente esigente.